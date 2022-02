Após rio transbordar, aproximadamente 200 casas foram atingidas em Inconfidentes

Rio Moji Guaçu transbordou e atingiu casas no Centro e nos bairros Monjolinho, Santa Isabel, Quirinos e Agenor. Segundo a Defesa Civil, cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas.

Cidades do Sul de Minas seguem sendo castigadas pelas chuvas. Nesta terça-feira (8), conforme informado pela Prefeitura de Inconfidentes, aproximadamente 200 casas foram atingidas após o nível do Rio Moji Guaçu subir. Segundo a Defesa Civil cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas, outras 25 ficaram desabrigadas.

O caso aconteceu após as fortes chuvas registradas na segunda-feira (7). Ainda segundo a Defesa Civil, o rio começou a ser monitorado às 10h. Por volta das 17h, o nível do rio começou a subir e deixou ruas do município alagadas.

De acordo com a Defesa Civil, o município não chegou a registrar 40 milímetros. Porém, o nível do rio subiu 4,5 metros acima do que normalmente está, com isso, residências no Centro e nos bairros Monjolinho, Santa Isabel, Quirinos e Agenor foram atingidas.

Na ocasião, os afetados pela chuva foram conduzidos para um abrigo temporário, no prédio do Instituto Federal do Sul de Minas. Outras 100 pessoas foram para a casa de parentes e amigos.

