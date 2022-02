Após intensas chuvas, prefeituras de Tocos do Moji e Soledade de Minas decretam estado de calamidade pública

Municípios registraram transbordamentos e desalojados.

Redação CSul / Foto destaque: Redes Sociais

Devido as intensas chuvas que seguem sendo registradas no Sul de Minas, prefeituras da região decretaram estado de calamidade pública e situação de emergência. Os municípios de Tocos do Moji e Soledade de Minas registraram transbordamentos no último domingo (6). Ainda em Soledade de Minas, aproximadamente 100 pessoas ficaram desalojadas.

Transbordamentos em Tocos do Moji

Residências em Tocos do Moji foram tomadas pela água e as ruas ficaram cheias de barro, após o Córrego Vargem Grande transbordar. Ainda no bairro, canos estouraram e os moradores estão sem água.

Conforme o secretário de obras daquele município, Diogo Henrique da Rosa, ao menos 30 famílias tiveram suas casas atingidas pelas águas do rio Moji e do córrego Vargem Grande. Alguns pontos comerciais também foram atingidos.

Na área central de Tocos do Moji, o córrego Vargem Grande, foi o primeiro a transbordar. A praça da localidade que, havia sido reformada recentemente foi atingida pela água. Após isso, o rio Moji subiu cerca de 6 metros e atingiu várias residências.

Já na zona rural, o Rio Mogi também transbordou e atingiu algumas localidades. Ao menos três pontes caíram.

De acordo com o secretário de obras, o município já possui histórico de alagamentos, principalmente devido a proximidade das construções ao Córrego Vargem Grande.

Os estragos deixados pela chuva seguem sendo avaliados pela Defesa Civil.

Pessoas desalojadas em Soledade de Minas

A situação em Soledade de Minas também segue complicada. No município, devido à intensidade das chuvas, a volta às aulas que deveria ter acontecido nesta segunda-feira (7), foi adiada. Ao menos 35 residências foram atingidas e pelo menos 85 pessoas ficaram desalojadas. Quatro comércios foram invadidos pela água.

No último domingo (6), as principais ruas do município ficaram alagadas. No bairro Nossa Senhora de Fátima, moradores estão tendo de fazer um caminho alternativo, após parte de uma ponte cair. A via que, acabou sendo interditada é um dos principais acessos dos produtores rurais à cidade.

A administração municipal solicitou que, os moradores economizem água, considerando que, devido às chuvas houve rompimento de uma tubulação e uma bomba de captação ficou obstruída. A cidade está contabilizando os prejuízos, porém até a publicação desta matéria, ao menos 15 imóveis foram atingidos.

Na cidade, uma campanha já arrecada itens para ajudar as vítimas da chuva. Quem colaborar poderá estar doando itens de limpeza, higiene, alimentos, móveis, colchões e roupas. As doações podem ser entregues no CRAS de Soledade de Minas.

*Com informações G1 Sul de Minas