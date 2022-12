Alunos da graduação podem se inscrever em editais de mobilidade internacional

Programas oferecem vagas para mobilidade em diversas instituições estrangeiras e para a Dupla Diplomação, em Portugal.

Foto: CSul.

A Secretaria de Relações Internacionais do CEFET-MG (SRI) divulgou dois editais de mobilidade acadêmica internacional, voltados a estudantes de graduação.

Pelo edital nº 137/2022 serão disponibilizadas 48 vagas para diversas instituições estrangeiras, com as quais o CEFET-MG tem acordo. Já o edital nº 138/2022 trata do Programa de Dupla Diplomação, estabelecido com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Portugal, que ofertará 17 vagas.

Para ambos os programas, o quadro de vagas será publicado até 16 de janeiro. As inscrições podem ser feitas de 23 de janeiro a 6 de fevereiro de 2023 e a mobilidade tem início previsto para o mês de setembro. Os estudantes selecionados receberão bolsa.

Fonte: CEFET-MG.