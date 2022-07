VEC e Betim não saem do 0 pela 7ª rodada do hexagonal final do Módulo II

Time visitante levou a melhor que continua na zona de classificação, independentes dos demais jogos.

Redação Csul/ Foto: Luís Otavio/Csul

Na noite desta quinta-feira (14), o Varginha Esporte Clube (VEC) enfrentou o Betim, no Estádio Melão, em Varginha. A partida chegou ao fim sem nenhum gol.

O time visitante levou vantagem nos minutos finais, ficando com um jogador a mais, após uma expulsão do jogador Elivelton (VEC).

Com o resultado, o Betim levou a melhor que continua na zona de classificação, independentes dos demais jogos, mas correndo risco de perder a liderança do Hexagonal final.

Já para o VEC, o empate impede a equipe de se igualar em números com o mesmo.

O time de Varginha segue com nove pontos e permanece na quarta posição da tabela. Já o Betim, chega a 12 pontos e permanece com a liderança do campeonato, mas podendo perder para o Ipatinga, caso vença o Democrata SL neste sábado (16), na Arena do Jacaré.

O VEC enfrenta o Tupynambás pela 8ª rodada, na próxima quarta-feira (20), às 15h, no Estádio Municipal de Juiz de Fora.