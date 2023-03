Ginásio Miguel Zanetti recebe o Vôlei Poços Feminino

O projeto de atividade esportiva visa a Iniciação e aprendizagem na modalidade de Vôlei e formação de equipes de competição.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Ginásio Miguel Zanetti, no Nova Aurora, zona Leste de Poços de Caldas, recebe o Projeto de Atividade Esportiva e Física da secretaria de Esportes e Lazer com aulas de vôlei para o público feminino.

As aulas acontecem as terças e sextas das 13:00 às 18:00 com cerca de 120 meninas atendidas de 10 a 17 anos.

O projeto de atividade esportiva visa a Iniciação e aprendizagem na modalidade de Vôlei e formação de equipes de competição. O vôlei é um esporte olímpico, é o segundo mais praticado no Brasil, sendo o futebol o primeiro.

Segundo o professor, Renato de Souza, o ponto diferencial do voleibol é um esporte de pouco contato. “Os benefícios são diversos como estímulo da sinapse dos neurônios, pois precisa estudar a jogada, o adversário, o time. Melhora a cognição, porque necessita ter a percepção rápida da jogada. Fortalece o corpo, estimula os membros superiores e inferiores, aumentando a flexibilidade e a coordenação motora. Melhora as capacidades cardiorrespiratórias. Auxilia na perda de peso, como todas as atividades físicas. E alivia o estresse, pela adrenalina da competição. Além de todos esses benefícios já mencionados, o vôlei também é uma atividade que estimula a interação social e a comunicação, por ser um esporte coletivo.”

Conheça o Educador Físico

Renato de Souza é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer desde 2014.

Professor de vôlei, atende a população no Ginásio Miguel Zanetti, zona Leste de Poços de Caldas.

Participe das aulas de Renato para uma maneira divertida e saudável de se manter ativo e aprender novas habilidades.

