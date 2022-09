Campeonatos Amadores de Futebol de Varginha ficam suspensos até conclusão do período eleitoral

Início do Campeonato de Futebol dos Veteranos foi adiado.

Redação CSul / Foto: CSul

Considerando a necessidade da Administração Municipal em promover readequações inerentes à segurança nos estádios municipais “Rubro Negro e Semel”, locais onde ocorrem as partidas dos Campeonatos de Futebol Amador de Varginha, atendendo a orientação dos órgãos de segurança competentes.

Considerando a constatação de que há movimentação política/partidária nos estádios, que são patrimônios municipais, além do que, em face da proximidade do pleito eleitoral, tal prática pode vir a gerar conflitos, prejudicando a necessária pacificação nos estádios e o próprio fluxo eleitoral no Município;

Considerando, ademais, que há denúncias acerca de danos ao patrimônio público nos estádios;

A Prefeitura de Varginha resolve suspender o Campeonato de Futebol Amador (Amadorzão) e, também, adiar o início do Campeonato de Futebol dos Veteranos, tudo até a conclusão do período Eleitoral.