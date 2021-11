Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Líderes empreendedores não têm medo de inspirar outras pessoas

Paixão, sentimento de responsabilidade e senso de proporção são qualidades fundamentais de verdadeiros e inspiradores líderes empreendedores.

Assim como em outras áreas da vida, líderes empreendedores são fontes de inspiração para muitas pessoas.

Uma importante característica dos líderes empreendedores é o compromisso que têm com sua paixão, mantendo sempre o dever de responsabilidade que sabem possuir.

O comprometimento de líderes empreendedores

Steve Jobs, fundador da Apple e ex-diretor-executivo da Pixar, dizia que “cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir”.

Com essa frase, o inovacionista e empreendedor norte-americano defendia que o primeiro compromisso que líderes empreendedores têm é com seu sonho.

Seguir firme seus propósitos pode não assegurar o sucesso, mas garante que você não vai fracassar.

Isso porque, o fracasso não é fruto de uma tentativa frustrada ou que deu errado, mas sim a desistência de algo importante para você.

E além do dever para consigo mesmo, líderes empreendedores são comprometidos com uma causa, com um propósito.

A motivação de líderes empreendedores pode nascer de diversos fatores, entre eles:

Da observação de necessidades do mercado;

Da busca de soluções inovadores para as pessoas;

Do desejo de transformação do mundo, ainda que este mundo seja o de uma única pessoa.

Por isso, para esses líderes, o comprometimento com a causa vai muito além de aplausos, dinheiro e fama.

As qualidades determinantes de líderes empreendedores

Em seu livro Ciência e Política como vocação, o sociólogo, professor e escritor alemão Max Weber aponta quais as qualidades determinantes do homem político.

No intuito de transportar a ideia para o mundo dos negócios e do empreendedorismo, façamos o esforço de compreender o que o autor disse.

Para Weber, existem três qualidades fundamentais e notáveis do homem político – no nosso caso, de líderes empreendedores.

São elas:

Paixão – no sentido de um propósito a realizar, a devoção apaixonada a uma causa; Sentimento de responsabilidade – Sem o senso objetivo de responsabilidade, a paixão, por si só, é um mero romantismo revolucionário que gira no vazio; Senso de proporção – qualidade psicológica do indivíduo que almeja ser líder.

De acordo com Max Weber, a paixão sozinha não produz efeitos: “Certamente, só a paixão, por mais sincera que seja, não basta”.

Para ele, esse sentimento ardente pela causa precisa ser acompanhado do sentimento de responsabilidade, que ele denomina como “estrela polar determinante da atividade”.

Na ausência do seu principal correspondente, “quando se põe a serviço de um ideal, a paixão não transforma o homem em líder político”, conclui.

Ou seja, sem a responsabilidade, o motivo que impulsiona um sonho não faz de ninguém um líder empreendedor.

E para ser um líder, é fundamental que ele se ausente de alguns sentimentos e algumas realidades humanas impróprias.

Segundo o sociólogo, “Um inimigo vulgar, muito humano, há e o homem político deve dominar a cada dia e a cada hora: a vaidade”.

O terceiro aspecto, o senso de proporção, trata justamente do distanciamento que líderes empreendedores devem manter de algumas situações.

Entretanto, uma dúvida permanece: “como é possível fazer conviverem, na mesma pessoa, a paixão ardente e o frio senso de proporção?”.

A resposta, segundo Weber, é: “Política [aqui, liderança empreendedora] se faz usando a cabeça, e não as demais partes do corpo”.

Liderança que inspira

Então, chegamos à conclusão que um verdadeiro líder é aquele que em primeiro lugar se compromete com seu sonho.

Todavia, reconhece sua responsabilidade perante a sociedade e, principalmente, diante de seus liderados.

O dito: “O olho do dono é que engorda o boi” se um dia fez sentido, já não o faz mais de modo algum.

Confiança e credibilidade são conquistadas, e o esforço dos líderes reside justamente em alcançá-las.

Líderes empreendedores são aqueles que inspiram, e que almejam formar em outras pessoas, futuras lideranças.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).