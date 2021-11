5ª da Boa Música desta semana é com Félix Fredan

A live do 5ª da Boa Música conta com o apoio, divulgação e retransmissão do Facebook do Diário Correio do Sul.

O projeto 5ª da Boa Música dessa semana marcará a formatura do aluno Félix Fredan no curso Técnico de Canto do Conservatório de Música Maestro Marciliano Braga de Varginha. A apresentação será nessa quinta-feira (25/11), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo Canal Varginha Cultural no YouTube (youtube.com/varginhacultural) e no Facebook (fb.com/varginhacultural), além de veículos de comunicação parceiros.



No repertório, a primeira música será Adestes Fidelis, uma das canções clássicas mais conhecidas no período natalino. Logo em seguida, a banda Rocksauro, da qual Félix faz parte, entra em cena com Fabrício Bianchini (bateria) e Jack Bianchini (guitarra) para tocar canções clássicas do AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden e Kansas. Haverá a participação especial da professora Mayara Blanco que vai cantar junto com Félix a música Highway to Hell do AC/DC.



A live do 5ª da Boa Música conta com o apoio, divulgação e retransmissão do Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha e Varginha Digital. O projeto recebe ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.



Essa é a edição nº 427 do 5ª da Boa Música que já possui 12 anos de história e, desde 2020, acontece por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal. O projeto é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural