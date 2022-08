Via Café bate recorde de vendas para o mês de julho, desde a inauguração em 2016

Com crescimento de 20% no comparativo com o mesmo período do ano passado e de aumento de 46%, em relação a 2019.

Foto: Divulgação/Via Café Garden Shopping

m seu sexto ano de operação, o Via Café Garden Shopping, em Varginha, é destaque no Sul de Minas no fomento à economia regional. Neste ano, as vendas obtidas no mês de julho bateram recorde de faturamento do centro de convivências, desde que foi inaugurado, em 2016.

De acordo com a administração do Via Café, em julho de 2022, o shopping bateu recordes de vendas totais, com crescimento de 20% no comparativo com o mesmo período do ano passado e de aumento de 46%, em relação a 2019, período anterior à pandemia do novo coronavírus. Já no acumulado deste ano, os números são ainda mais animadores, visto que houve incremento de 43% em vendas totais na comparação com 2019, enquanto que no comparativo a 2021, o aumento chegou a 47%.

Para o gerente de vendas e marketing do empreendimento, Leonardo Andrade, o sucesso do Via Café se dá por uma série de fatores, que incluem variedade de produtos, lazer e entretenimento. “O mix de lojas, engajamento dos lojistas, promoção de eventos e das ações que o time de marketing e parceiros trazem para o shopping, bem como a dedicação de todos os nossos colaboradores, fazem total diferença para os resultados positivos do nosso empreendimento”, afirma.

E este bom momento do Via Café Garden Shopping se torna ainda mais expressivo ao se levar em consideração que o crescimento nas vendas realizadas em lojas físicas no Brasil, no primeiro semestre de 2022, foi de 22% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados se referem a uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). “Esses números só refletem a nossa estratégia em oferecer ao público sulmineiro experiências diferenciadas de varejo, garantindo oportunidades de compras, gastronomia e diversão antes só encontradas nos grandes centros urbanos”, conclui Leonardo.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, restaurantes no acesso principal e lojas de serviços. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

Fonte: Via Café Garden Shopping