Mais de mil pessoas já foram imunizadas com a vacina Meningocócica C, em Varginha

Imunizante pode ser encontrado em todas as Unidades Básicas da Cidade.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Jovens e adolescentes seguem sendo imunizados com a vacina Meningocócica C. Poderão ser vacinados contra a meningite jovens de 16 a 30 anos, estudantes e, sem limite de idade, professores e trabalhadores da educação superior e profissionais de saúde.

O imunizante esta disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Varginha, para a faixa etária ampliada, até fevereiro de 2023. Conforme a Prefeitura de Varginha até o momento um total de 1.752 pessoas foram imunizadas.

Deste número foram 1.171 doses aplicadas em profissionais da saúde, 115 em universitários, 60 em professores e trabalhadores da educação, e por fim 406 doses em pessoas com idades entre 16 e 30 anos.

Confira locais e horários:

Central de Vacinas

07h30 às 16h

07h30 às 16h UBS Imaculada

07h30 às 10h30 /13h às 15h30

UBS Girassol

11h30 às 15h30

11h30 às 15h30

11h30 às 15h30 UBS Centenário

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

UBS Novo Tempo

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30 UBS Vargem

07h30 às 10h30 (quarta-feira)

UBS Corcetti

07h30 às 10h30

07h30 às 10h30

UBS Santana

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

UBS Santana

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

UBS Mont Serrat

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

UBS Barcelona

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

UBS Fátima

07h30 às 10h30 (terça e quinta-feira)

07h30 às 10h30 (terça e quinta-feira)

UBS Jardim Colonial

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

07h30 às 10h30 / 13h às 15h30

A doença

A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença. As vacinas são seguras e eficazes, protegendo as pessoas contra a doença.

O sorogrupo de meningococo mais frequente no Brasil é o C, razão pela qual a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da criança pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C caiu quase quatro vezes.

*Com informações Agência Minas