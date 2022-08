Espaço Funcional é inaugurado na FUVAE, em Varginha

Criação deste ambiente foi possível através da Emenda Impositiva direcionada pelo vereador Anderson José Firmino.

Redação CSul / Foto: Divulgação Fuvae

Foi realizada nesta sexta-feira (26), a inauguração do espaço funcional na Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE). Além de usuários, estiveram presentes também autoridades do município.

Neste espaço serão desenvolvidos o treinamento das Atividades de Vida Diárias (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária ( AIVDs), com o público alvo da saúde, educação e assistência social.

A criação deste ambiente foi possível através da Emenda Impositiva direcionada pelo Vereador Anderson José Firmino (Buiú do Ônibus), que foi reformado, mobiliado e equipado.

Estiveram presentes no evento, a diretora administrativa da FUVAE, Katia Nogueira Paiva, a diretora pedagógica Ana Carla Maciel, o vereador Buiú do Ônibus e o Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, José Manoel Magalhães Ferreira

O objetivo deste espaço é favorecer a autonomia, independência e inclusão das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA), no preparo de refeições, receitas, utilização adequada dos sanitários, autocuidado, realização de tarefas domésticas e higiene do ambiente.