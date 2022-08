Prefeitura de Elói Mendes realiza mutirão de limpeza na Sbropi

Foram retirados quase 1 caminhão de folhas de coqueiro.

Foto: Divulgação Prefeitura de Elói Mendes.

Prefeitura Municipal de Elói Mendes, através dos Agentes de Endemia, realizam mutirão de limpeza na Sbropi, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foram retirados quase 1 caminhão de folhas de coqueiro, o qual é um perigoso depósito de água parada, além de todo lixo daquele local.

Todo o serviço ainda contou com a presença e auxílio do agente federal do ministério da saúde, Paulo Barbosa. Os agentes de endemias trabalham arduamente para combater principalmente a dengue no município de Elói Mendes, que segue até hoje livre do vírus.

É de suma importância que além das ações da prefeitura a população de Elói Mendes participe nesta importante luta contra a dengue, não jogando lixo em lugares baldios, tomando cuidado com depósitos de água parada e vários cuidados básicos que nos ajudam a vencer esta doença.

Juntos podemos mais, todos contra a dengue!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.