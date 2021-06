Covid-19: Varginha inicia vacinação para pessoas de 35 anos ou mais com comorbidades

Nesta fase da imunização, serão vacinadas pessoas de 35 ou mais com diabetes; deficiência permanente com e sem o BPC; comorbidades cardiovasculares; pneumopatias crônicas graves; doença neurológica crônica; doença renal crônica; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e imunocomprometidos.

Redação CSul/Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quarta-feira (2), a próxima fase de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Conforme o comunicado, pessoas de 35 anos ou mais e que tenham comorbidades já podem ser vacinadas. Além da documentação que comprove a comorbidade – laudos, receitas, prescrições médicas, cadastros em postos, exames e outros, que tenham validade de até um ano – também é necessário realizar o pré-cadastro no site da prefeitura.

Nesta fase da imunização, serão vacinadas pessoas de 35 ou mais com diabetes; deficiência permanente com e sem o BPC; comorbidades cardiovasculares; pneumopatias crônicas graves; doença neurológica crônica; doença renal crônica; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e imunocomprometidos.

Vale ressaltar que, além do documento que comprove a comorbidade e a realização do pré-cadastro, também é necessário apresentar o cartão de vacinas; cartão do SUS; identidade e comprovante de endereço.

Locais de vacinação e horário

Os locais e horários de imunização seguirão os mesmos nos quais foram vacinados outros grupos. Sendo assim, de forma presencial – UBSs do bairros Sion, Mont Serrat, Imaculada e Jardim Colonial e no formato drive-thru – em frente a sede do Inprev, no alto da Vila Paiva – das 15h às 20h. Todavia, excepcionalmente nesta semana, o drive-thru não estará acontecendo.