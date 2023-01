Cinco pessoas deixam imóvel após piso de quintal afundar e muro ceder, em Varginha

Nos últimos dias cidades da região seguem registrando estragos em decorrência dos frequentes temporais.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

O Sul de Minas tem registrado dias chuvosos e em decorrência do clima, muitas cidades da região seguem registrando estragos. Nesta quinta-feira (5), moradores de um prédio no Centro de Três Pontas, foram surpreendidos com o desmoronamento de parte de uma garagem.

Na ocasião, ao menos 13 residentes ficaram desalojados.Conforme o Corpo de Bombeiros, além da garagem ceder, parte estrutural do edifício apresentou rachaduras por diversos lugares.

Ainda no Sul de Minas, os Bombeiros tem registrado casos de árvores caindo, pistas sendo interditadas e imóveis sendo comprometidos.

Varginha

Nesta quinta-feira (5), a Defesa Civil interditou um sobrado no Nossa Senhora Aparecida. O imóvel teve o piso de sua área externa afundado e um muro de aproximadamente cinco metros cedeu. Oito pessoas tiveram que deixar o local.

Segundo os bombeiros, o muro do imóvel ao lado também caiu.

Ainda de acordo com análises dos militares juntamente com a Defesa Civil, um engenheiro da prefeitura avaliou o local e apontou que há risco iminente de desabamento. O local foi interditado e os residentes foram retirados, sendo eles quatro adultos e quatro crianças.

Os moradores seriam realojados com auxílio da Secretaria de Obras. O proprietário do galpão ficou responsável por tomar as medidas cabíveis para não aumentar os danos e riscos devido à infiltração de água pluvial.

O imóvel vizinho teve somente o quintal interditado. Não houveram feridos.

BR-354 é interditada

Ainda nesta quinta-feira, um trecho da BR-254 que liga o município de Resende (RJ), a Minas Gerais foi interditado.

Isso porque houve deslizamento de terra no trecho conhecido como Garganta do Registro.

Conforme a Defesa Civil, a queda aconteceu em decorrência do solo encharcado.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva acumulado registrado foi de 21,2 milímetros. O órgão já havia emitido alerta para possibilidade de deslizamento naquele local.

A ocorrência mobilizou a Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Equipes desobstruíram a via.

Alfenas

Na última quarta-feira (4), uma árvore cedeu sob um veículo no bairro Vila Borges, em Alfenas.

De acordo com os bombeiros, quando eles chegaram ao local um veículo já se encontrava danificado.

A árvore havia atingido a parte superior do carro no momento da queda.

Os militares cortaram o tronco com o auxílio de uma motosserra para facilitar a retirada. Ninguém ficou ferido.

O proprietário do veículo estava no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Os militares apontaram que, choveu e foi registrada uma ventania na cidade, o que pode ter causado a queda da árvore.

Equipes do Estado fazem plantão permanente

Diante da previsão de chuvas intensas em Minas Gerais nos próximos dias e ocorrências já registradas em rodovias, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) está com a atenção voltada para o atendimento rápido em pontos de interdição.

O procedimento durante o período chuvoso é de plantão permanente das equipes de manutenção, distribuídas em 40 unidades regionais em Minas. Essas unidades trabalham em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), prefeituras e defesas civis municipais, além da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

A partir da comunicação de uma ocorrência provocada pelas chuvas, as equipes de manutenção se dirigem ao local para efetuar as primeiras intervenções, fazer a sinalização para segurança e orientação dos motoristas e, ainda, avaliar o tipo de ação que deve ser realizada naquele ponto.

Entre as medidas que podem ser tomadas está a interdição total ou parcial da rodovia. Além disso, conforme as condições, é possível realizar um desvio ou a construção de uma variante – passagem próxima ao local da ocorrência.

*Com informações G1 Sul de Minas e Agência Minas