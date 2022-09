Mulher é estrangulada, esfaqueada e morta, em Alfenas

Suspeito é o companheiro da vítima.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta segunda-feira (19), uma mulher foi estrangulada, esfaqueada e morta dentro da residência onde vivia, em Alfenas. O suspeito é o companheiro da mulher.

Conforme a Polícia Militar a motivação do crime teria sio ciúmes. A mulher teria ido a uma festa de peão em Campos Gerais. O suspeito teria ameaçado a vida da vítima aos familiares.

De acordo com os militares, eles foram acionados na Rua Avelino Batista de Andrade, no Bairro Jardim Alvorada. Uma testemunha teria percebido uma movimentação estranha no imóvel e acionou o socorro depois de encontrar a vítima caída.

Segundo a PM, o casal já possuía histórico de violência doméstica, registrada em 2020. O suspeito teria fugido após a ocorrência.

A vítima deixa dois filhos.