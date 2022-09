Homem morre vítima de facada após desentendimento, em Itajubá

Vítima foi golpeada por faca no tórax.

Redação CSul / Foto: CSul

Neste domingo (18), um jovem faleceu vítima de uma facada no tórax durante um desentendimento no bairro Santa Luiza, em Itajubá. O suspeito fugiu em uma bicicleta e é procurado pela Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados à comparecer no Hospital da Clínicas, onde a vítima já sem sinais vitais, teria dado entrada.

Conforme a PM, testemunhas teriam informado que a vítima havia chegado de moto em sua residência, na rua Ana Campos, no Santa Luiza. A vítima teria subido as escadas para deixar o capacete, ao retornar para a rua a vítima deu início a discussão com o suspeito.

Segundo a PM, a vítima e o suspeito teriam dado início a uma luta corporal, quando o suspeito teria desferido um golpe de faca no tórax da vítima. O homem chegou a ser socorrido por familiares.

Na sequência, a PM informou que o suspeito teria fugido em uma bicicleta.