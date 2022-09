Hospital Bom Pastor divulga informações para doadores de Medula Óssea

No Sul de Minas interessados podem buscar pelo Hemominas.

Foi celebrado no dia 17, o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, a data tem como objetivo destacar a cooperação global no transplante de células-tronco, consciencializar o público em geral sobre a importância do registro como doador e o impacto do transplante na vida dos pacientes.

Em Varginha, o Hospital Bom Pastor informou como é possível se tornar um doador no Sul de Minas. De acordo com a unidade, os interessados devem procurar pelo Hemominas de Poços de Caldas (35) 2101-9300, Pouso Alegre (35) 3449-9900, Passos (35) 3211-4800 e São João Del Rey (35)3322-2900.

Ainda conforme a unidade de saúde, os voluntários precisam ter idades entre 18 e 35 anos. Os doadores precisam estar em bom estado de saúde, não possuir doenças infecciosas ou neoplásica, hematológica ou do sistema imunológico.

Vale ressaltar que, algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo analisado caso a caso.

O Hospital Bom Pastor ainda destaca que o voluntário à doação irá assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e preencher uma ficha com informações pessoais.

De acordo com o Bom Pastor, será retirada uma pequena quantidade de sangue (10ml) do candidato a doador. É necessário apresentar o documento de identidade.

O sangue será analisado por exame de histocompatibilidade (HLA), um teste de laboratório para identificar suas características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade.

Confira mais informações

Os seus dados pessoais e o tipo de HLA serão incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

Quando houver um paciente com possível compatibilidade, você será consultado para decidir quanto à doação. Por este motivo, é necessário manter os dados sempre atualizados.

Para seguir com o processo de doação serão necessários outros exames para confirmar a compatibilidade e uma avaliação clínica de saúde.

Somente após todas estas etapas concluídas o doador poderá ser considerado apto e realizar a doação.

Demais informações podem ser acompanhadas neste link.