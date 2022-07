Homem morre após levar tiros na cabeça, em Alfenas

Vítima de 47 anos chegou a ser encaminhada ao hospital, porém não resistiu.

Redação CSul

Nesta segunda-feira (25), um homem morreu após levar tiros na cabeça no bairro Santa Luzia, em Alfenas.

A vítima de 47 anos, conforme a PM, foi atingida por ao menos dois tiros na rua Barão de Alfenas. Os Bombeiros foram acionados e fizeram o resgate, a vítima ainda estava viva.

O homem chegou a ser encaminhado ao hospital, porém não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, ele era conhecido no meio policial por tráfico de drogas. A vítima havia saído do presídio no dia 21 de julho.

Buscas estão sendo realizadas para localizar os possíveis envolvidos.