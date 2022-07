Operações da Polícia Civil combatem criminalidade na zona rural do Sul de Minas

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em imóveis, 10 mandados de prisão preventiva, além de cinco mandado de apreensão veicular.

Redação CSul / Foto: Polícia Civil

Nesta terça-feira (26), foram deflagradas duas operações da Polícia Civil contra a criminalidade na zona rural dos municípios do Sul de Minas. “Rei do Gado” e “Cupidez” estão em suas segundas fases.

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em imóveis, 10 mandados de prisão preventiva, além de cinco mandados de apreensão veicular.

Os alvos estão repartidos nas cidades de Boa Esperança, Três Pontas, Três Corações, além de outros estados como o Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Atuaram na operação 38 policiais civis do estado e 10 civis do ES e RJ.

Ambas as operação se unirão a Operação Álibi efetuada em Três Pontas no dia 15 de junho, de acordo com a Polícia Civil.

Sobre a Rei do Gado

Derivou-se de investigação do furto de mais de 60 cabeças de gado em 27 de março, na zona rural de Santana da Vargem. O gado foi recuperado em Mimoso do Sul (ES), aproximadamente 600 km do local do furto. As cabeças estavam avaliadas em aproximadamente R$ 350 mil.

Sobre a Cupidez

Com início nas investigações de desvio após uma carga de 98 bags de café no dia 23 de março. De acordo com as investigações, um caminhão com a carga teria saído de um armazém em Varginha, passado por Três Pontas, seguido por Santana da Vargem e em Nepomuceno, aconteceu transbordo da carga para outro veículo.

Ainda conforme a investigação, a carga teria retornado para Varginha e sido escondida em um armazém no município. O prejuízo foi de aproximadamente R$800 mil.

*Com informações G1 Sul de Minas