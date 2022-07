Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência no Centro de Alfenas

Militares fizeram entrada forçada no imóvel.

Redação CSul / Foto: CBMMG

Na tarde desta quinta-feira (21), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater incêndio em um imóvel no centro da cidade de Alfenas.

De acordo com os bombeiros, assim que chegaram ao local identificaram uma fumaça escura saindo da residência. O proprietário não foi encontrado, assim os militares realizaram entrada forçada no imóvel para extinguir as chamas.

A causa das chamas não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, foram utilizados cerca de 3.000 litros de água não potável para extinguir o fogo.

Não houveram vítimas e o combate aconteceu entre 16h15 e 17h20.