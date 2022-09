Corpo de Bombeiro atende tombamento de caminhão, em Carmo de Minas

Vítima do acidente se encontrava presa pelo cinto de segurança no interior do veículo.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (29), o Corpo de Bombeiros com sede em São Lourenço, atendeu por volta das 08h, na rodovia estadual MGC-357, na altura do km 05, Zona Rural de Carmo de Minas, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão baú que sofreu um tombamento as margens da rodovia após o condutor perder o controle direcional do veículo.

A única vítima do acidente, o condutor se encontrava preso pelo cinto de segurança no interior do veículo, consciente e orientado.

A equipe de bombeiros, após análise da situação e da vítima realizar o seu salvamento e repassá-la para a equipe da USA 04 SAMU que também compareceu ao local.

O veículo, a carga, os pertences da vítima bem como a segurança da rodovia ficaram sob responsabilidade da Policia Militar de Carmo de Minas que permaneceu no local para os providencias cabíveis.