Colisão entre carreta e caminhão deixa uma vítima fatal, entre Candeias e Campo Belo

Condutor do caminhão morreu carbonizado.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar Rodoviária.

Nesta segunda-feira (3), após colisão entre uma carreta e um caminhão, uma pessoa morreu na BR-354, entre Candeias e Campo Belo. Uma pessoa também ficou ferida.

Pela manhã desta terça-feira (4), a rodovia seguia interditada.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, na altura do km 549, os automóveis colidiram frontalmente. Na sequência, os veículos pegaram fogo.



Com placas de Resende, município no Rio de Janeiro, a carreta seguia sentido Formiga, carregada com cimento. Já o caminhão, com placas de Barbacena, estava carregado com ferragens, seguia no sentido contrário. O condutor faleceu carbonizado. A identificação da vítima não pode ser realizada no local.



O motorista da carreta foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Santa Casa de Campo Belo.

A vítima é natural de Bertioga, município do estado de São Paulo. O homem segue internado, e o hospital não informou o estado de saúde dele.