Vereadores realizam mais uma edição do Câmara nas Empresas

O Câmara nas Empresas está de volta; iniciado em 2017, o Projeto continua na gestão da nova Mesa Diretora, com o mesmo objetivo de aproximar os vereadores ainda mais da população e levar ao Legislativo mais informações sobre as atividades que proporcionam geração de emprego e renda no Município.

Na última semana, a Coletek abriu suas portas para receber o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci e os vereadores Carlúcio Mecânico, Dudu Ottoni, Zacarias Piva e Zilda Silva.

“Eu, especialmente, fico muito feliz em ver o crescimento e a importância da Coletek em Varginha, porque acompanho seu desenvolvimento desde a terraplenagem deste terreno onde está instalada, passando pela construção e o progresso de suas ações aqui. Somos gratos por ter em nossa cidade uma empresa que valoriza a mão de obra local e eleva o nome do nosso Município com a qualidade do trabalho desempenhado”, disse Leonardo Ciacci.

O gerente administrativo/financeiro da Coletek, Rafael Arja recepcionou os vereadores e os acompanhou na visita aos diversos setores da empresa, que conta com cerca de 300 colaboradores.

“Estamos felizes com a presença dos vereadores, porque é uma oportunidade única de mostrarmos como trabalhamos e os produtos que a gente comercializa. Somos uma empresa que gera emprego e renda para Varginha e contar com o apoio do poder público é muito gratificante”, disse Rafael.

Atualmente, a empresa trabalha com a produção de periféricos de informática, como mouse, teclado, speakers e gabinete de computadores, além de terem a marca própria, que é a C3 Tech e ser representante exclusivo de periféricos de marcas importantes, como a HP, líder no setor de informática.