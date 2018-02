Vereador Zué do Esporte pede medidas para contenção de velocidade na Avenida Manuel Vida

O vereador Zué do Esporte apresentou uma indicação na Câmara de Varginha, solicitando ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos para que sejam implantadas medidas de contenção de velocidade ou semáforo ao longo da Avenida Manoel Vida, no Bairro Park Urupês ao Bairro Imaculada Conceição.

Segundo o vereador, é preciso tomar as providências necessárias. “O pedido se justifica, pois a referida via possui um intenso fluxo de veículos e muitos motoristas imprudentes passam pelo local em alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres. A avenida ampla e sem nenhum mecanismo de contenção de velocidade favorece o trânsito em alta velocidade.”, relatou.

Zué reforça que a medida proposta no trânsito daquela localidade não acabará com as ocorrências de trânsito, mas reduzirá os acidentes e resguardará a integridade física dos que frequentam o local.

Foto: Reprodução