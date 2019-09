Vereador Zacarias Piva cobra criação de plano de saúde para servidores municipais

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Zacarias Piva apresentou uma indicação, na Câmara Municipal, solicitando ao prefeito que sejam tomadas providências para a criação de um novo plano de saúde próprio para os servidores municipais de Varginha.

Durante o seu discurso, Piva relembrou a extinção do Instituto de Saúde dos Servidores Públicos – ISA, causada pela má administração, fraudes financeiras e contábeis que foram, inclusive, alvo de investigações do Ministério Público e resultaram em busca, apreensão, prisão, ação penal e destacou as dificuldades enfrentadas pelos servidores durante atendimentos em outros serviços, desde o fechamento do instituto.

“São inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos servidores do município no que diz respeito à assistência médica e a realização de exames, já que hoje, a maioria depende do SUS e de um contrato verbal com o Hospital Regional, onde nem sempre conseguem ser atendidos quando necessitam. Acontece que as alternativas disponibilizadas pela prefeitura não resolvem o problema, pois mesmo que o Executivo ofereça de forma facultativa a adesão ao plano da Unimed, muitos servidores alegam que o acesso refere-se ao plano básico, possui um alto custo e muitos exames e procedimentos não são cobertos”, explicou o vereador.

No documento, o parlamentar sugeriu a criação de um novo plano de saúde para os servidores efetivos e comissionados, tendo o Hospital Bom Pastor como base, já que a iniciativa não resultaria em altos custos para a Administração.

“A prefeitura possui mais de três mil servidores, que infelizmente, até mesmo pelas condições econômicas que afeta o Executivo, não possuem muitos benefícios, e a grande maioria recebem em média de um a dois salários mínimos, dificultando ainda mais arcar com custos de tratamentos, consultas e afins. Esta não será apenas uma forma de beneficiar os servidores, mas é sim um investimento importante, que vai resultar em melhorias em várias esferas da sociedade, haja vista que, um servidor saudável executa melhor as suas funções e como consequência toda a população se beneficia com isso”, destacou Zacarias.

