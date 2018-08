Vereador questiona serviço de iluminação pública na cidade

O vereador Carlos Costa apresentou um requerimento na Câmara de Varginha solicitando informações referentes aos serviços de iluminação pública no município. O documento foi encaminhado ao prefeito, ao secretário de obras e serviços urbanos e ao secretário de fazenda.

De acordo com o vereador, a terceirização feita para a manutenção da iluminação pública não apresentou nenhuma melhora significativa na prestação do serviço, o que tem causado muita apreensão por parte dos munícipes em vários pontos da cidade. “Ao passar pelas ruas em diversos bairros no período noturno, tenho observado dezenas de postes com lâmpadas queimadas em vários pontos e, em alguns casos, sistema de iluminação pública muito aquém do necessário para que a população possa ter um pouco mais de segurança, visto vários locais ficarem muito escuros, tendo em alguns casos, que os moradores utilizem lanternas para se locomover a pé”, disse.

No requerimento, Carlos Costa pede informações de quando a Administração terceirizou o serviço, qual foi a empresa vencedora da licitação e pede também que a prefeitura encaminhe cópia do contrato firmado com a empresa prestadora do serviço. Ele solicitou ainda, informações sobre valores mensais pagos pela realização dos serviços, a quantidade de lâmpadas trocadas mensalmente, o prazo que é feita a substituição de lâmpadas queimadas após reclamação do consumidor, dentre outros questionamentos.

Carlos destacou ainda, que o objetivo do requerimento é esclarecer a população e pediu atenção especial por parte da Administração, reforçando a necessidade de que medidas sejam tomadas para a efetiva melhoria da iluminação pública da cidade.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha