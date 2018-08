Vereador pede informações sobre manutenção da praça da Cemig

Por meio de um requerimento encaminhado ao prefeito, o vereador Delegado Celso Ávila solicitou informações sobre a realização de reparos e a manutenção da alvenaria na Praça da Cemig, no alto da Vila Paiva.

Segundo o vereador, o documento busca esclarecer o motivo da obra não ter sido realizada até o momento. “Fui informado pelo Secretário de Governo, em 21 de maio, que a SOSUB fez um levantamento minucioso, foi expedida a requisição de compra de materiais e estavam aguardando apenas a entrega dos mesmos para o início dos reparos, porém, após 90 dias, nenhuma melhoria foi efetuada na praça e a situação continua agravando-se a cada dia, com danos e pichações no local”, explicou.

Em seu requerimento, o vereador pediu esclarecimentos sobre o levantamento dos reparos necessários na praça, o custo dos materiais a serem utilizados e questiona se os reparos serão feitos pela equipe da secretaria de obras ou por empresa terceirizada, dentre outras perguntas. Ainda no documento, ele questiona se é possível agilizar e priorizar os reparos tendo em vista a recente cessão da parte inferior do Memorial do ET para a PMMG – 24º BPM.

“A manutenção dessa praça é necessária para a segurança e comodidade de centenas de pessoas que se dirigem ao local para a prática de diversas atividades esportivas, além de ser um lugar que recebe muitos visitantes da região e de vários estados que buscam apreciar a vista panorâmica da cidade”, destacou.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha