Vereador Leonardo Ciacci cobra solução para prédio da Escola Coração de Jesus

O vereador Leonardo Ciacci encaminhou um requerimento ao governador do Estado, Romeu Zema, à Secretaria de Educação e ao Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre o andamento do processo licitatório para a reforma do prédio da Escola Estadual Coração de Jesus.

Segundo o vereador, o prédio onde funcionava a escola foi interditado em 2013 e, desde então, a escola passou a funcionar em um imóvel alugado.

“A última informação que tivemos do governo estadual sobre esse processo licitatório era de que ele estava suspenso e sem uma data para que fosse retomado e, enquanto isso, pais, alunos, professores e demais servidores da escola continuam aguardando que as obras sejam iniciadas e que o prédio volte a atender à comunidade”, informou.

Leonardo destacou, ainda, que a estrutura da escola é considerada nova e a demora na restauração tem feito com que o imóvel se deteriore a cada dia, o que irá onerar os cofres do Estado e promove o desperdício do dinheiro público.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha / Foto: EPTV