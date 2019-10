Vereador Carlos Costa cobra melhorias nas cadeiras de acompanhantes do Hospital Bom Pastor

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Carlos Costa encaminhou uma indicação ao prefeito, ao presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha e à diretoria do Hospital Bom Pastor, solicitando melhorias nas cadeiras destinadas aos acompanhantes de pacientes internados na instituição.

Segundo o vereador, as cadeiras disponibilizadas nos quartos do hospital estão em péssimo estado de conservação e necessitam de reparos urgentes.

“Tenho recebido muitas reclamações sobre o estado das cadeiras do hospital e do desconforto que os acompanhantes têm que passar durante o tempo que ficam junto de seus entes queridos durante os tratamentos. É uma situação bastante difícil, já que algumas pessoas precisam ficar no local por horas e, muitos, a noite toda, sendo assim, peço o apoio da Administração para que o problema seja resolvido o mais breve possível”, finalizou Carlos Costa.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha