Vérdi visita obras do Hospital da Criança e estipula prazo de um ano para entrega

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, esteve nesta quinta-feira (25), visitando a obra do Hospital da Criança. Acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do Secretário de Governo, Honorinho Ottoni, Vérdi comentou que a obra é um sonho de todos os varginhenses.

“Esta é uma obra muito sonhada por todos nós. Estamos construindo o Hospital da Criança para atender o nosso público infantil com qualidade, respeito e dignidade, oferecendo o que há de melhor em termos de estrutura e tecnologia” – disse o prefeito.

Segundo a prefeitura, a obra é orçada em R$ 4 milhões e está sendo custeada totalmente pelo município. O hospital está sendo construído ao lado do Hospital Bom Pastor, o prédio terá 1.700m2 de área construída. Serão três pavimentos com salas de ambulatório, oncológica pediátrica, terapia intensiva, dentre outras.





Ainda conforme a administração municipal, o hospital terá atendimento pelo SUS. A obra está prevista para ser entregue em março de 2022. “Estamos muito otimistas, acompanhando de perto a evolução da obra que segue seu cronograma com a expectativa de entrega para março de 2022″ – disse Vérdi.