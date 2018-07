Vérdi participa da “Quarta Cult” no Museu Municipal

O prefeito em exercício de Varginha, Vérdi Melo, participou na quarta-feira, no Museu Municipal, da”Quarta Cult”, uma promoção da

Associação Artística Janet Finatti, com escritores locais em comemoração ao Dia do Escritor comemorado em 25 de julho.Durante o evento aconteceu um bate-papo sobre os caminhos da literatura e declamação de poemas pelos escritores. Foi ainda apresentada a proposta da Feira Literária e a antologia que a Fundação Cultural de Varginha irá lançar durante o evento com participação de 60 poetas da cidade. “Foi um momento importante para a categoria, um bate papo muito interessante onde ficou clara a necessidade do fortalecimento da categoria, inclusive ficando acertada a

criação de uma Associação Mineira de Escritores, com sede em Varginha. Quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, em especial ao diretor do Museu, Lindon Lopes que tem demonstrado desprendimento na condução dos trabalhos, prestigiando todas as categorias e culturas”, disse Vérdi.