Vérdi e Ciacci participam de inauguração da agência do SICREDI em Varginha

Acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci, o prefeito Vérdi Melo participou da inauguração da agência da Cooperativa de Crédito SICREDI em Varginha, instalada na Avenida Rio Branco, centro da cidade. A cerimônia contou com a presença do Presidente do SICREDI, Dionir José Cechele (mais conhecido por senhor Castelo) e do Gerente Regional Cristiano Berlt.

As raízes do Sicredi estão na primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 28 de dezembro de 1902, em Nova Petrópolis/RS. Batizada pelos imigrantes alemães como Sparkasse Amstad, a Caixa Rural da Linha Imperial marcou a chegada de uma nova forma de organização econômica ao país, que iniciaria sua expansão pelo Sul do Brasil, até atingir, décadas mais tarde, outras regiões, consolidando-se como um sistema de crédito cooperativo de abrangência nacional. A cooperativa foi inspirada no modelo de cooperativismo idealizado por Raiffeisen e a partir da motivação do Padre Theodor Amstad e lideranças da comunidade.

“A escolha por Varginha se deu por conta da localização estratégica, pela infraestruturada, mas principalmente pelo povo acolhedor”, revelou o presidente do SICRED, senhor Castelo. “Logo que estive aqui pela primeira vez, fiquei encantado com o povo varginhense, com a colhida carinhosa. Isso sem contar que a cidade oferece o melhor café e o melhor pão de queijo que já provei” brincou.

“O relacionamento com nossos associados é o mais importante para a gente, por isso queremos estar cada vez mais próximos. A nossa história em solo mineiro começou em 2019, quando abrimos a nossa primeira agência em Uberlândia. Hoje com esta de Varginha, já são 40 agências em solo mineiro”, explicou o gerente da agência de Varginha, Leandro Vitor Fernandes Costa .

Em seu pronunciamento, Vérdi Melo cumprimentou a equipe SICREDI/Varginha formada por varginhenses, agradeceu ao presidente da Cooperativa e a seus diretores por terem escolhido a cidade para mais este empreendimento que, segundo ele, “veio para gerar rendas e empregos. Passamos um ano difícil em virtude da pandemia que se instalou no mundo todo. Tomamos medidas impopulares, nos reinventamos para oferecer saúde de qualidade e para equilibrar nossa economia, e agora, ao fechar do ano, recebemos este novo empreendimento cuja solidez dos seus 118 anos, de fundação, nos dá o ânimo de seguirmos em frente”, disse Vérdi.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci manifestou sua satisfação com este empreendimento e agradeceu ao presidente Castelo pela escolha de Varginha para mais uma unidade do SICREDI. “Varginha está de portas abertas para receber novas empresas”, destacou.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha