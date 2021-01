Vérdi, Ciacci, vereadores, secretários e demais autarquias são empossados em Varginha

Cerimônia marcou posse de prefeito e vice; vereadores; presidência da Câmara Municipal; secretários e demais autarquias no município.

O prefeito eleito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o vice-prefeito Leonardo Vinhas Ciacci foram empossados na manhã do último dia 1º de janeiro de 2021, em solenidade na Câmara Municipal. Também foram empossados os vereadores eleitos para o mandato 2021/2024, juntamente com a chapa vencedora à presidência da Casa – encabeçada pela vereadora Zilda Silva . A diplomação ocorreu no último dia 17, online, promovida pela Justiça Eleitoral de Varginha.

Chapa eleita para diretoria da Câmara Municipal tem como presidente Zilda Silva (centro); Rodrigo Naves (à esquerda) e Daniel Farias (à direita)/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

A cerimônia ocorreu às 10h e seguiu rigorosos protocolos do enfrentamento à pandemia do coronavírus, sendo restrita aos eleitos e alguns profissionais do Executivo e do Legislativo. Inicialmente os vereadores assumiram as cadeiras na Câmara e na sequência foram convidados o prefeito Vérdi e o vice Leonardo para assumir os lugares à mesa diretora para a posse.

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, a vereadora Zilda Silva leu o compromisso prometendo cumprir a constituição, observar as leis e trabalhar pelo progresso e bem-estar da população varginhense. Todos os vereadores também fizeram o compromisso.

O prefeito eleito Vérdi Lúcio Melo também fez o compromisso prometendo cumprir a constituição e a Lei Orgânica do Município, ato que foi repetido pelo vice-prefeito Leonardo Ciacci que foi o primeiro a discursar quando agradeceu a Deus por poder servir à cidade, afirmou que será o “braço direito” de Vérdi e lembrou que será preciso ter união para que Varginha seja um município onde todos sonham viver.

Em seguida, o prefeito eleito Vérdi Melo, saudou as famílias que perderam entes queridos em consequência do coronavírus e reafirmou muito trabalho e planejamento para que menos vidas sejam perdidas.

Também saudou as mulheres, a imprensa e toda a população. Vérdi fez uma saudação ao ex-prefeito Antonio Silva afirmando ter aprendido com ele como administrar o dinheiro público e um município.

Vérdi agradeceu a Deus pelo momento histórico em forma de sonho e gratidão pela cidade que o acolheu assim como sua família. Também agradeceu a confiança do vice Leonardo com quem se compromete em fazer o melhor pela cidade. Aos vereadores, Vérdi disse que os poderes são independentes, mas que é necessário ter harmonia para buscar alternativas para beneficiar e atender as demandas a população. “O respeito será nossa palavra de ordem e quero reafirmar que vamos cumprir os nossos compromissos do Governo buscando mais oportunidades para todos e tenho a consciência dos desafios mas tenho também a convicção que estamos preparados para dar respostas a população baseados na humildade”, registrou Vérdi.

O prefeito eleito ressaltou, também, que é necessário reorganizar o sistema de saúde com mais humanização e criar projetos para agilizar os procedimentos e atendimentos; capacitar os profissionais de todos os setores; desenvolver projetos sociais; incrementar a geração de empregos com a ampliação do parque industrial e oferecimento de cursos de qualificação profissional.

Vérdi destacou que os mais de 3.500 servidores municipais merecem gestão de qualidade e reforma de cargos e salários, além de cursos de capacitação. Encerrando o discurso de posse para administrar Varginha pelos próximos quatro anos, Vérdi afirmou que “enfrentaremos as dificuldades com braços fortes, deixo meu abraço a todos e que Deus ilumine nossa caminhada”.

Vérdi assumiu a Prefeitura em abril, após a renúncia do prefeito Antônio Silva e venceu a eleição com 55,87% dos votos. Ele também foi vereador por várias legislaturas tendo amplo conhecimento da administração pública.

Zilda declarou empossados Vérdi e Leonardo que assinaram o Termo de Posse.

Posteriormente, o prefeito e vice-prefeito de Varginha se dirigiram para a sede do Imprev, no alto da Vila Paiva onde empossaram o 1º escalão composto da seguintes forma:

Secretários e demais autarquias também foram empossados/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Procurador-Geral: Dr. Evandro Marcelo dos Santos

Pós-Doutor em Direito Público pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutor em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Mestre em Direito (Hermenêutica e Direitos Fundamentais) pela Universidade Presidente Antônio Carlos. Especialista em Direito Civil e em Direito Processual Civil, com complemento em didática do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha. Realizou, durante o Doutorado, Curso em Democracia e Desenvolvimento na Universidade de Siena (Itália). Diretor Acadêmico licenciado do Grupo Educacional Unis/MG. Professor Titular do Curso de Direito da Faculdade Três Pontas, ministrando as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Processual Penal e Prática Processual. Conciliador do Juizado de Conciliação TJMG/FATEPS. Professor de Cursos de Pós-Graduação. É Avaliador do INEP/MEC. Professor na Escola Mineira de Direito. Foi Diretor da Faculdade Três Pontas, Coordenador do Curso de Direito e Presidente do Conselho Superior na mesma Instituição. Coordenador das obras jurídicas “Direito e Processo em Evolução” e “Reflexões do Direito Brasileiro na Contemporaneidade”. Autor de diversos artigos jurídicos. Tem ampla experiência no Direito Público, com ênfase no Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Processual. Cidadão Honorário da Cidade de Três Pontas/MG. Advogado desde o ano de 2003, inscrito na OAB/MG sob o nº 93.150. É o atual Procurador-Geral do Município de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV

Secretário: Carlos Honório Ottoni Júnior

Graduado em Ciências Econômicas pela Faculdade Cenecista de Varginha (Faceca), É servidor concursado da Prefeitura desde 1993 no cargo de Economista. Ex-diretor dos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) I e II, foi responsável pela implantação e coordenação das duas unidades. Exerceu o cargo de Vereador na Câmara Municipal de Varginha por dois mandatos, de 1997 a 2004, tendo presidido a Casa no ano de 2002 quando criou o programa “Câmara Itinerante”, levando a Câmara quinzenalmente aos bairros da cidade, aproximando a população dos vereadores, dando maior transparência aos Atos do Legislativo, prática até hoje adotada pela Câmara através do projeto idêntico denominado “Câmara nos Bairros”. Foi autor de importantes projetos, a exemplo do que estabeleceu tempo máximo para permanência nas filas dos bancos (por falta de fiscalização, em muitas agências ainda não foi colocado em prática) e do que regulamentou o Transporte Escolar na cidade, organizando esta importante prestação de serviço à comunidade. Foi Secretário de Planejamento e de Governo na Administração (2013/2016). É o atual Secretário Municipal de Governo de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Secretário: Marcos Antônio Batista

Tem formação técnica em Organização Social. Possui vasta experiência no serviço público, tendo sido, na Prefeitura de Varginha, Secretário de Bem Estar Social e Saúde de Varginha e Chefe de Gabinete; Foi, na cidade de Três Pontas, Secretário Municipal de Promoção Social e Secretário de Administração; Foi Gerente de Projeto pelo Ministério da Agricultura em Minas Gerais; Foi Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Assessor Especial de Governo da Prefeitura de Candeias (MG); Atualmente exerce o cargo de Gerente de Relações com a Comunidade e Orçamento Participativo na Prefeitura Municipal de Varginha.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA – SEAGRI

Secretário: Marcos Paiva Foresti

É formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras – UFLA, sendo agricultor e profundo conhecedor do setor agropecuário varginhense. Foi vereador em Varginha por dois mandatos. Foi vice-Prefeito da Cidade de Varginha entre 2009 e 2012. É o atual Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – SECON

Secretário: José Manoel Magalhães Ferreira

Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciado em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Brusque (SC), bacharel em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, foi professor nos cursos de Pedagogia, Jornalismo e Letras do Unis e de Economia da Faceca, além do curso de pós-graduação do Unis. Foi pró-reitor de Administração do Unis, chefe de Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Varginha (FAFI) e responsável pelo setor social do 1º Plano Diretor da Prefeitura de Varginha de 1990 a 1992. Foi também diretor do instituto Maele, no Congo; diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha, do Colégio Pio XII, da União Brasileira de Educação e Ensino e da unidade de atendimento a crianças e adolescentes de Patos de Minas (MG) e Goiânia (GO) e da sociedade educacional Patense, de Patos de Minas.Foi Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e Secretário Municipal de Planejamento Urbano.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC

Secretário: Juliano Cornélio

Bacharel em Administração pela Faculdade Cenecista de Varginha, com MBA em Empreendedorismo e gestão pela Associação Internacional de Educação Continuada – AIEC. Foi Analista e Gestor da Regional Sul do Sebrae Minas durante 24 anos. Sócio Fundador e Diretor da Associação Sul Mineira de Empreendedores – ASSUME. Membro do Conselho Superior da Faceca entre 2005 e 2007. Foi Professor Universitário na Faceca de 2006 a 2018. Membro atuante do Conselho Empresarial do Sul de Minas – CESUL. Atual Sócio Benemérito da ACIV. Empresário do comércio varejista de franquia. Especialista em desenvolvimento local e regional. Palestrante na área de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo; Articulador para implementação de projetos junto às entidades empresariais, gestores públicos e empresários. Diretor Comercial na Startup Cresça Mais – Conteúdos Inteligentes e Parceiro da StartSe – Maior empresa do ecossistema de Inovação do Brasil; Foi Consultor da Associação Comercial de Três Pontas para desenvolvimento de ações e projetos junto ao CONDES – TP – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Três Pontas. Consultor de Negócios e Gestão no âmbito empresarial. É o atual Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Secretária: Profa. Dra. Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza

É Doutora em Desenvolvimento Curricular pela Universidade Portuguesa do Minho. Mestra em Engenharia de Produção Ênfase em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui Graduação em Licenciatura em Pedagogia – Supervisão Pedagógica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha, graduação em Orientação Educacional e Matérias Pedagógicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha e graduação em Administração Escolar pela Fundação Cientifica e Cultural de Boa Esperança. Atualmente é consultora do Centro Universitário do Sul de Minas. É consultora pedagógica do Centro Universitário do Sul de Minas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades Educativas, atuando principalmente nos temas educação, professor, aprendizagem, aluno e escola.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL

Secretário: André Luiz Correa Pereira

Formado em Educação Física, com Licenciatura Plena, pela Universidade FACEPAL- PR. É técnico Desportivo, destacando-se pelo trabalho no desporto voleibol, tendo sido Campeão Brasileiro Escolar – COB e CBDE 2018, Tricampeão Jogos Escolares de Minas Gerais Módulo II– 2017/18/19, Tetra Campeão Jogos Escolares de Minas Gerais Módulo I, 4º Lugar no Jogos Mundial Escolar 2018, Campeão Estadual Sub 15, 16, 17 e 18, Bicampeão Regional JIMI 2017/2018 e Campeão CBS – Minas Gerais – 2018. Foi Técnico de equipes de Itajaí, Barcelona de Guayaquil e Varginha, bem como Auxiliar Técnico da Seleção Mineira de Voleibol entre 2018 e 2019. Foi Auxiliar Técnico da Seleção Brasileira em 2019. É o atual Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA

Secretário: Wadson Silva Camargo

Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS é graduado em Direito pela Faculdade Cenecista de Varginha, com especialização em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São João Del-Rei e MBA em auditoria e contabilidade pelo Grupo Prisma de Tecnologia Educacional; graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Cenecista de Varginha. É professor da disciplina Contabilidade Pública, Contabilidade Societária, Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Ambiental e Perícia, Avaliação e Arbitragem no Centro Universitário do Sul de Minas e professor da disciplina Contabilidade Governamental e Gestão Pública na Faculdade Cenecista de Varginha. É consultor contábil – Foco Consultoria e Assessoria Pública com experiência na área de Administração Pública com ênfase em Contabilidade Governamental. É o atual Secretário Municipal de Fazenda de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEHAD

Secretário: Sergio Kuroki Takeishi

Graduado em Licenciatura Plena – Bacharel em Matemática, Pós-Graduado emGerência de Empresas (Gestão Empresarial) e Gestão Estratégica de Pessoas. Foi servidor público federal, trabalhando no INSS, onde ocupou os cargos de Supervisor de Equipe, Chefe de Benefícios – INSS, Gerente de Agência, Chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva Regional, Chefe da Seção de Logística, Licitações, Contratos e Engenharia – Gerência Executiva, Chefe da Seção Operacional da Gestão de Pessoas – Gerência Executiva, Coordenador do COMPREV – Compensação Previdenciária entre o RGPS e os RPPS’s, Coordenador Geral da Superintendência/INSS, para implantação de sistemas operacionais de modernização em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Coordenador do Programa de Educação Previdenciária, Coordenador da Equipe do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Gerente Executivo Regional no Sul de Minas. Foi Vereador nos mandatos: 1987/2000 – 2001/2004 – 2013/2016 e Presidente da Câmara Municipal; Foi Secretário Municipal de Administração. É o atual Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMEA

Secretário: Joadylson Antônio Barra Ferreira

Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa-MG no ano de 1976. Foi Diretor de Operações CAMIG – Companhia Agrícola de Minas Gerais, em Belo Horizonte (1977 a 1988); Diretor Comercial CHS Comércio e Representações (holding), em Uberaba (1988 a 1992); gerente de Vendas da Cargill Agrícola S.A., em Santa Luzia/MG (1993 a 1998); Assistência Técnica e Vendas na COCCAMIG Cooperativa Central dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais, em Varginha (1999 a 2000). Na Prefeitura de Varginha ocupou o cargo de Secretário Municipal de Café e Agricultura (2001 a 2007) e de Superintendente da Fundação Cultural de Varginha (2008). Foi Assessor de projetos da FEPESMIG – Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (Gestora do UNIS), em Varginha/MG (2009 a 2012). É o atual Secretário Municipal de Meio Ambiente de Varginha/MG.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSUB

Secretário: William Gregório Grande

Formado em Engenharia civil pelo Centro Universitário do Sul de Minas, com Especialização em Pavimentos flexíveis Pela Faculdade Única do Sul de Minas. Servidor público municipal concursado, ingressou na Prefeitura de Varginha em 2008. Trabalhou nas Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Atuou como chefe de serviço de terraplenagem em 2012 e de pavimentação e drenagem desde 2013; trabalho na fiscalização de obras de infraestrutura urbana. É o atual Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLA

Secretário: Ronaldo Gomes de Lima Júnior

Servidor Público Municipal desde 1998, sendo graduado em Direito. Trabalhou na Secretaria Municipal de Fazenda (Setor de Fiscalização de Posturas). Foi Coordenador do Setor de Fiscalização. Foi Chefe do Departamento de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo responsável pela implantação do sistema de Geoprocessamento no Município. Participou da revisão do Plano Diretor. É o atual Secretário Municipal de Planejamento Urbano de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

Secretário: Dr. Luiz Carlos Coelho

Servidor Público Municipal, ocupante do cargo de médico infectologista da Policlínica Central.Mestre em Educação, graduado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em infectologia da SBI- Sociedade Brasileira de Infectologia, comespecializações também em Saúde Pública, Administração Hospitalar, Medicina do Trabalho. É o atual Secretário Municipal de Saúde de Varginha/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO – SETEC

Secretário: Barry Charles Sobrinho

Empresário do ramo de entretenimento, com origem circense. Exerceu as profissões de cinegrafista e bancário até ser convidado para assumir o posto de gerente geral do Beto Carrero World (SC). Trabalhou no ramo das danceterias ambulantes. É proprietário da empresa Tendas Online. Em 1995, criou a empresa Barry Eventos, que promove shows em todo o país, principalmente no Sul de Minas. Foi eleito suplente de vereador em 2012. Assumiu, temporariamente, em outubro de 2014, a vaga de vereador na Câmara Municipal de Varginha. assumiu temporariamente uma vaga na Câmara Municipal de Varginha. Já ocupou o cargo de Secretário Municipal de Turismo e Comércio de Varginha/MG.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GCM

Diretor Administrativo: Marcos Cleber Sales

Graduado em Tecnologia da Informação, participou de várias capacitações ministradas pela SENASP/MJ e pela PMMG. Servidor concursado da Guarda Civil Municipal de Varginha desde 2005, já ocupou os cargos de Inspetor e Subinspetor. É o atual Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha/MG.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – INPREV

Diretora-Presidente: Ana Paula de Oliveira Amorim

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha. Pós – Graduada em Gestão e Administração Pública Municipal pelo Centro Universitário Newton Paiva. Advogada. Foi Chefe de Gabinete Parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2015/2016). Na Prefeitura de Varginha, ocupou diversos cargos: Gerente da Divisão de Execução Fiscal da Procuradoria Geral do Município – PGM, de 2018/2020;Assessora de Apoio Estratégico na PGM de 2017/2018; Assistente Administrativo na Secretaria Municipal de Fazenda em 2017; Assessora de Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Coordenadora de Creche pela Secretaria Municipal de Habitação e Promoção Social (1995/2001). Também foi Assistente Administrativo e Coordenadora Geral no Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA.

SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO – SEMUL

Diretor Administrativo: Émerson Tavares de Oliveira

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha. Pós-Graduado em Advocacia Civil pela Universidade FUMEC e inscrito na OAB/MG sob o nº 153.665. Servidor Municipal efetivo desde março de 2011, ocupando o cargo de Oficial Administrativo. Atuou como Gestor de Contratos/Convênio. Foi Assessor de Gabinete na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e auditor pela Secretaria Municipal de Controle Interno e atendendo. É o atual Diretor Administrativo da Autarquia – Serviço Funerário Municipal e de Organização de Luto – SEMUL.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE VARGINHA – FCV

Diretor-Superintendente: Marco Aurélio da Costa Benfica

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha (1991) e especialização em Direito Educacional pela Faculdade de Educação São Luís (Jaboticabal). É professor universitário na Faculdade de Direito de Varginha.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV

Presidente: Edson Antônio Menegueli

Bacharel em Direito pela Faculdade Cenecista de Varginha. É empresário no ramo de café e de empreendimentos. Atualmente é administrador da empresa C&Z que atua na área de comércio, exportação e importação de café. É sócio do residencial Belo Horizonte (I, II e III), ambos localizados na cidade de Varginha, tendo colaborado desde muitos anos com o crescimento de Varginha e região.

HOSPITAL BOM PASTOR – HBP

Diretora-geral: Rosana de Paiva Silva Morais

Possui Graduação em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração de Varginha – MG. Pós-Graduada em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL – Campus Varginha/MG. MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Cenecista de Varginha/MG. Tem ampla experiência nas áreas de Saúde Pública e Privada, tendo sido Chefe da Divisão de Urgências e Emergências da UPA/Varginha. Na UNIMED/Varginha, exerceu os cargos de Gerente Administrativo, Coordenadora de Relacionamento com o Cliente e Coordenadora do Suporte Executivo. É a atual Diretora do Departamento de Urgências e Emergências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – do Município de Varginha.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha