Vérdi, Ciacci e vereadores são empossados para novo mandato; Zilda Silva é reeleita presidente da Câmara Municipal

Câmara de Varginha será presidida pela vereadora Zilda Silva e terá os vereadores Rodrigo Naves, como vice-presidente e Dan Dan, como secretário.

Foi realizada na manhã da última sexta-feira (1º) a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos de Varginha para o mandato 2021/2024.

A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e contou apenas com a presença dos empossados e equipe de trabalho no Plenário da Casa, devido à pandemia do Coronavírus.

Após a posse, foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara, para o biênio 2021/2022, que tinha duas chapas registradas para concorrer. A Chapa 1, composta pela vereadora Zilda Silva (presidente), vereadores Rodrigo Naves (vice-presidente) e Daniel Farias (secretário) foi eleita por 8 votos contra 7 votos da Chapa 2, composta pelos vereadores: Dudu Ottoni (presidente), Thulyo Paiva (vice-presidente) e Alberto Dias Valério (secretário).

Ao centro, Zilda Silva foi reeleita presidente da Câmara Municipal; (à esquerda) o vice-presidente Rodrigo Naves e (à direita) Daniel Farias secretário/Foto: Ascom Câmara Municipal

Em sua fala, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo destacou o momento de dificuldades que todo o mundo tem passado, mas enfatizou o otimismo. “Temos a certeza que estamos preparados para enfrentar as dificuldades que ainda surgirão e faremos a cidade avançar ainda mais. Sabemos que os poderes Executivo e Legislativo são independentes, mas garantimos que continuaremos a parceria em prol do povo de nossa cidade”, disse Vérdi.

Em sua fala, a presidente eleita, Zilda Silva reforçou que todos estarão unidos, sempre, em prol de melhorar ainda a cidade. “Agora, juntos, iremos unir nossa experiência para benefício da nossa população. Queremos caminhar com os quinze vereadores, juntamente do Executivo, para corresponder à confiança do povo que nos elegeu”, completou a presidente.

A primeira sessão ordinária da Câmara de Varginha será no dia 1º de fevereiro, no Plenário da Casa.

Fonte e fotos: Ascom Câmara Municipal de Varginha