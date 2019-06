Vem aí o 6º Índice de Confiança do Comércio de Varginha

O ICCOM, será divulgado quinta-feira (6) e o empresário varginhense é convidado a responder. O índice é criado a partir de um questionamento, que aborda 6 questões: vendas, inadimplência, expectativa sobre o segmento empresarial, investimentos, contratações e economia nacional.

Com este levantamento, os gestores e diretores, conseguem visualizar os pontos fortes e fracos, e assim traçar medidas de correções ou melhorar ainda mais seus serviços. A pesquisa apura a percepção do empresário na situação atual e futura.

Todas as outras edições do ICCOM, estão disponíveis no site, www.aciv.com.br.

Envie um e-mail para ascom@aciv.com.br, solicitando participação na pesquisa e você receberá o questionário.

Fonte e foto: ACIV