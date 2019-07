Varginhense participa de plenária na ALMG sobre Agrotóxicos na Água

Nesta segunda-feira (1º) aconteceu na Assembleia de Minas Gerais, a Audiência Pública para discutir os níveis de Agrotóxicos presentes na água em Minas Gerais. O debate foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos por meio de requerimento da deputada estadual Leninha da região Norte do Estado. O Coletivo rio Verde VIVO, representado pelo membro Diego Gazola, foi uma das oito entidades e movimentos que compuseram a mesa.

Uma das informações mais relevantes para o Sul de Minas foi compartilhada pelo gerente da Divisão de Qualidade e Controle Laboratorial da COPASA. O Sr. Airis Antônio Horta informou que Companhia tem realizado as análises orgânicas (agrotóxicos) anualmente, quando a Agência Reguladora (ARSAE) exige semestralmente. Também revelou que estes dados não ficam disponíveis abertamente no site, porém qualquer cidadão ou entidade pode solicitá-los.

“A participação com fala na Assembleia do Estado foi de suma importância para o Coletivo. Tivemos a oportunidade de divulgar uma síntese do Dossiê sobre o rio Verde, assim como convidar os Deputados e entidades presentes para comparecerem no segundo Debate Regional a ser realizado no dia 22 de agosto na Câmara Municipal de Três Corações” explicou Diego Gazola.

https://youtu.be/_K0VfGiz7mQ. Para assistir à Audiência Pública na íntegra, acesse o link:

Recentemente, no último dia 6 de junho, o Coletivo promoveu o primeiro Debate Regional sobre a saúde do rio Verde. O evento mobilizou representantes de dezenas de entidades da sul mineiras. A saúde dos rios, e consequentemente de cerca de 500 mil habitantes em 31 cidades que compõe a bacia hidrográfica do rio Verde foi declarada ameaçada. Somente em Varginha, o rio Verde fornece cerca de 70% da água consumida. O sinal de alerta foi aceso a partir de informações compiladas do extenso Dossiê lançado nos dias seguintes.

O Dossiê composto da 1a Carta das Águas do rio Verde em Varginha (nove páginas), três PDF ilustrativos exposto no dia do Debate por membros do Coletivo e o vídeo editado a partir da transmissão ao vivo estão disponíveis na Página do Coletivo no Facebook por através de solicitação via e-mail: rioverdevivo@gmail.com