Varginha tem saldo positivo na geração de empregos

Cidade gerou 1.626 novas vagas em agosto.

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto: Agência Brasil

Novamente os municípios sul-mineiros mostram boa recuperação na geração de novas vagas de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30), equivalentes ao mês de agosto. No mês passado sete das maiores da região tiveram mais empregos gerados do que demissões.

Todavia no acumulado do ano, o Caged apresenta oito cidades da região com saldo negativo. Em julho, Passos havia se recuperado com mais vagas que demissões. Segundo os dados do último mês, Três Pontas também tem mais vagas criadas do que desligamentos. Ambas são as únicas da região com estes dados.

Varginha, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Três Pontas são as cidades que apresentam saldo positivo. Já Alfenas, Itajubá e Lavras fecharam o mês passado com mais desligamentos.

Geração de vagas e melhora no comércio

Em agosto, Varginha gerou 1.626 novas vagas de emprego o comércio local também registrou melhora, segundo informações do SPC Brasil, na primeira quinzena de setembro foram registradas 6.507 consultas a CPF’s, contra 5.636 no mesmo período de agosto, um aumento de 15,4%.

Os números aumentaram também se comparados ao mesmo período de 2019. Foram 5.782 consultas, apontando dessa maneira um aumento de 12,5%. A intenção de compras não indica que a compra foi realizada, mas que o CPF foi consultado a fim de conseguir crediário em alguma empresa associada.

Sul de Minas