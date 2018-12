Varginha tem redução no número de crimes violentos

Segundo dados do Minas em Números, os casos de crimes violentos caíram 38,5% em Varginha. Em 2017, foram 367 crimes, contra 164 em 2018. Já os homicídios, somaram 4 em 2017 e 5 em 2018.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública – Seds, o município fechou os dez primeiros meses do ano com redução de 34,87% no número de roubos, se comparados com o mesmo período de 2017.

De janeiro a outubro foram registrados 127 roubos, contra 195 no ano passado, diferença de 68.

O último balando divulgado aponta que em outubro deste ano foram 26 casos de roubos, contra 26 no mesmo período do ano passado.

Redação CSul – Ana Luísa Alves