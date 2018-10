Varginha soma 98.704 eleitores este ano

Segundo pesquisa realizada pelo CSul, Varginha possui 98.704 eleitores aptos a votarem em 2018, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE/MG. Em relação a 2017, houve um aumento de 655 eleitores, quando no ano passado eram 98.049 eleitores.

Somente no município, serão 286 sessões neste domingo (7). Para consultar o local de votação, basta entrar no site do TER e selecionar se será por nome ou título (www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo-de-eleitor/titulo-e-local-de-votacao/titulo-e-local-de-votacao).

As mulheres são maioria, totalizando 51.316 eleitoras este ano, contra 47.315 homens. Em 2017, eram 50.911 mulheres e 47.057 homens. Já nos casos em que o eleitor não informou o sexo, são 73 em 2018, contra 81 em 2017.

O aumento este ano foi de 405 mulheres e 258 homens. Já para aqueles que não informaram o sexo, houve queda de oito eleitores.

Quanto à escolaridade, a maioria dos eleitores possui apenas Ensino Fundamental incompleto, o que representa 60.122 homens.

Já as mulheres, predominam 64.642 eleitoras com Ensino Médio completo. Já para aqueles que não informaram o sexo, o grau de instituição que predomina é analfabeto, com três eleitores.

281ª Zona Eleitoral de Varginha

É composta também por Elói Mendes (20.074 eleitores) e Carmo da Cachoeira (9.628 eleitores).

São 9.708 eleitores masculinos em Elói Mendes e 4.828 em Carmo da Cachoeira. Já as mulheres, são 10.342 em Elói Mendes e 4.793 em Carmo da Cachoeira. Além disso, existem 24 pessoas que não informaram o sexo em Elói Mendes e sete em Carmo da Cachoeira.

O grau de instituição predominante aos homens e mulheres em Elói Mendes possui Ensino Fundamental incompleto, sendo 4.434 homens e 3.912 mulheres. Os que não informaram o sexo, possuem grau de instituição de analfabetos, sendo oito pessoas.

O grau de instituição predominante aos homens e mulheres em Carmo da Cachoeira possui Ensino Fundamental incompleto, sendo 2.467 homens e 1.974 mulheres. Os que não informaram o sexo, possuem grau de instituição empatado entre Ensino Fundamental completo e não informado, ambos com duas pessoas.

Redação CSul – Iago Almeida