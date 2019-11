Varginha sedia última etapa do 3º Campeonato Equosaúde de Hipismo, neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste sábado (9) acontece a final do 3º Campeonato Equosaúde de Hipismo, em Varginha. As provas terão início às 8h30 com a categoria de vara no chão – uma espécie de apresentação de alunos iniciantes e alunos da equoterapia.

Estão previstas ainda a prova de 40cm (para estreantes), provas de 60cm, 80cm e 90cm (para alunos de nível intermediário) e as provas de 1m e 1,10m (reunindo competidores de nível avançado).

As disputas são realizadas “contra o cronômetro”, vencendo quem terminar o percurso mais rápido sem faltas nos obstáculos.

A competição na Equosaúde tem entrada gratuita e conta com praça de alimentação.

Inscrições podem ser feitas pelo site www.equosaude.com.br.

Informações: 35 99952-7607 e/ou 35 99818-1541

6ª Etapa Campeonato Equosaúde de Hipismo

Data: 9 de Novembro

Horário: 8h30

Local: Centro Equestre Renata Gazzola

Final da Avenida dos Imigrantes S/N

Sítio limoeiro

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação