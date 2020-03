Varginha recebe novas doses de vacina contra gripe; segunda fase será dia 30

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dando continuidade a primeira etapa da vacinação contra a Influenza, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará neste sábado (28), com quatro equipes de vacinadores que se deslocarão até os domicílios de pessoas acamadas, no período da manhã e tarde para a vacinação.

A Secretaria de Saúde recebeu nesta quinta-feira (26), um novo lote de vacinas que vai atender o público-alvo de idosos e profissionais da saúde. Para evitar aglomeração, esta etapa atenderá idosos com 80 anos e mais, entre os dias 30 de março a 03 de abril.

“Tomamos esta medida a fim de evitar aglomerações, colocando em risco a voda dos nossos idoso. Pedimos as pessoas que respeitem este limite de idade. Todos serão vacinados, mas temos de priorizar as idades a fim de que tudo ocorra com tranquilidade”, explicou o prefeito em exercício Vérdi Melo.

Veja os locais de vacinação:

UBS F. B. Regina (Antigo CAIC II) Rua Sabino de Oliveira, 35 – Jardim Colorido Cidade Nova – 7h30 às 16h30

UBS Enf. Janaina (PSF Casa Azul) Rua Josino Neri, 206 Centenário – 7h30 às 16h30

UBS Dra. Edna Baroni (antigo CAIC I) Rua Francisco Ferreira de Carvalho, 330 Imaculada – 7h30 às 16h30

PSF Mont Serrat – Rua Nelson de Freitas, 100 Mont Serrat – 7h30 às 16h30

Policlínica Central – R. Santa Catarina, s/n Centro – 7h30 às 16h30

Obs: Nas Unidades Básicas de Saúde do Jardim Colonial ( UBS F. B. Regina) e do Imaculada (UBS Dra. Edna Baroni), serão instados contêiner opara atender as pessoas.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação