Varginha recebe evento de lançamento do Dia C 2019

Varginha será a primeira cidade mineira a receber o Workshop de Lançamento do Dia de Cooperar (Dia C) 2019, movimento de voluntariado desenvolvido há 10 anos pelo Sistema Ocemg. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de março, na sede da Coccamig (Alameda do Café, 1000 – Jardim Vale dos Ipes, Varginha). As inscrições, para dirigentes e colaboradores de cooperativas, são gratuitas e vão até 7 de março. Para participar, os interessados devem baixar a ficha de inscrição no portal www.minasgerais.coop.br e, após o preenchimento, enviar o documento para o e-mail inscricao@minasgerais.coop.br.

No dia de realização do evento, pede-se a doação voluntária de dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, fubá e óleo), que serão destinados a instituições beneficentes. Mais informações pelos telefones (31) 3025-7134, 3025-7110 e 3025-7109.

O Dia C foi criado em 2009 pelo Sistema Ocemg, instituição que representa as cooperativas do Estado. Nacionalizado em 2014, o movimento de voluntariado cooperativista hoje é realizado nos 26 Estados e no Distrito Federal. Desde o início, foram realizados mais de 5,6 milhões de atendimentos durante as campanhas desenvolvidas por cooperativas de todo o Brasil.

O Lançamento do Dia C tem como objetivo mobilizar e orientar as cooperativas mineiras sobre a proposta do movimento em 2019, por meio de subsídios metodológicos e motivacionais, para adoção de práticas de responsabilidade social que transformem a vida das pessoas e das comunidades.

Na ocasião, os participantes terão a possibilidade de desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias para a elaboração, implantação e gestão de projetos de voluntariado, incluindo a construção de indicadores de avaliação e a sensibilização para o desenvolvimento integral das pessoas na cooperativa e na mobilização para a intercooperação.

O Dia C em Minas

O Dia de Cooperar é um movimento de voluntariado cooperativista que foi abraçado pelas cooperativas do Estado. Ano após ano, as ações em prol da comunidade tornam-se mais encorpadas e abrangentes, mostrando que o setor vai muito além do âmbito econômico. Alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), as cooperativas desenvolvem projetos que levam em consideração as necessidades e a realidade dos municípios onde atuam, em ações continuadas de promoção e assistência social, de saúde e de proteção ao meio ambiente, entre outras.

A iniciativa conta com grande adesão em todo o Estado. Em 2018, 273 cooperativas mineiras participaram do Dia de Cooperar, com 194 projetos.

Conheça alguns exemplos

Em 2018, a Cooperativa Crédito de Livre Admissão de Pitangui e Região – Sicoob Credipit promoveu serviços de emissão de documentos e atendimento de saúde, além de oficina de conscientização educativa com o tema “Água Potável e Saneamento” para as escolas públicas do município. Já no Sul de Minas, a Unimed São Sebastião do Paraíso buscou contribuir para as obras de reforma e revitalização do Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Jacuí.

Na Zona da Mata, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata de Minas – Sicoob Credilivre desenvolve, desde 2016, o Projeto “Água é vida: Recuperando Nascentes”, que tem como objetivo recuperar, em três anos, ao menos 12 nascentes. A primeira nascente recuperada fica localizada na Fazenda da Vovó, Córrego dos Cristinos, município de Luisburgo.

O Sistema Ocemg

O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas instituições: o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).

Lançamento do Movimento Dia de Cooperar (Dia C) 2019

Programação:

1º Dia:

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h30 – Apresentação do Programa Dia C 2019

10h – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social

12h – Almoço

13h – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social (continuação)

15h30 – Intervalo

15h45 – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social (continuação)

17h30 – Encerramento

2º dia:

8h – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social (continuação)

10h15 – Intervalo

10h30 – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social (continuação)

12h30 – Almoço

13h30 – Oficina de elaboração de projetos de Responsabilidade Social (continuação)

14h30 – Preenchimento do Projeto no SIG

16h – Encerramento

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Genilton Elias