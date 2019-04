Varginha inova com software que melhora CRAS e CREAS

Tecnologia usada pela prefeitura foi considerada a melhor solução para gestão pública do país e moderniza Assistência Social da cidade

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, desde o ano passado é parceira do programa que leva às unidades socioassistenciais da cidade o que há de mais moderno em gestão pública.

O software GESUAS, desenvolvido para atender as necessidades do Sistema Único de Assistência Social já é utilizado por quase 100 municípios de todas as regiões do país. No último mês, a solução foi considerado a melhor do país pelo BrazilLAB. Na região, Varginha e Lavras são algumas das cidades a contar com o sistema premiado.

A ferramenta possibilita maior eficiência nos atendimentos e acompanhamentos, dispensando o uso de fichas de papel e automatizando parte do preenchimento dos formulários e integra toda a rede socioassistencial, que pode resgatar informações registradas em diferentes CRAS, CREAS e demais equipamentos. O sistema também reforça a segurança das famílias usuárias do SUAS, que têm seus dados restringidos aos técnicos vinculados ao seu caso.

Mas o maior destaque fica para a articulação entre a vigilância socioassistencial e a gestão: os registros feitos através do software se transformam em relatórios e mapas interativos que indicam as principais vulnerabilidades identificadas na cidade. Isso permite que a gestão identifique com clareza as principais ocorrências dos territórios, pense em soluções focalizadas na solução do problema e subsidie a tomada de decisões.

Além de tudo isso, a prestação de contas a outras esferas do governo é simplificada e, com isso, condicionalidades para captação de recursos são cumpridas com maior facilidade, podendo maximizar os repasses federais e estaduais para o município.

De forma a garantir a disponibilidade dos prontuários, atendimentos e acompanhamento realizados, mesmo após o encerramento do contrato, os dados registrados no software continuam disponíveis para consulta pelo período de 5 anos. Tudo isso para garantir que técnicos, coordenadores, gestores e toda a equipe da assistência social tenha acesso constante e seguro às informações ali confiadas.

Qualidade reconhecida

O software foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, pela Jungle Consultoria desde 2013. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único se beneficiam da solução. Para dar conta de tamanha demanda, o sistema é hospedado na mesma estrutura que sites como Netflix, Pinterest e Spotify. Na segurança, são utilizados protocolos e criptografia comparáveis aos usados por bancos.

Nesse mês de março, o GESUAS foi escolhido pela aceleradora de startups da área governamental BrazilLAB como a campeã do Desafio 2019. O programa reuniu mais de 200 empreendimentos inovadores que desenvolvem soluções tecnológicos para gestão pública. No Demo Day – evento realizado na cidade de São Paulo, no dia 28, reunindo especialistas internacionais, prefeitos, empresários e investidores – entre as seis empresas selecionadas, o software foi escolhido como a melhor solução com potencial para transformar a realidade socioeconômica do país.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha