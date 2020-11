Varginha encerra Semana Voluntária do Doador de Sangue

Encerramento foi realizado com coleta externa no Hemominas na Policlínica Central.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

Varginha encerrou na última sexta-feira (27), a Semana Voluntária do Doador de Sangue com coleta externa no Hemominas ma Policlínica Central. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho o movimento foi de suma importância e de grande valia; “Muito importante nesse momento, uma semana para valorizar a atitude do doador voluntário de sangue, parabeniza-lo pelo humanismo e pela visão autruística com a saúde da população”.

Semana do Doador de Sangue

Definida pelo decreto 10.036/03, a última semana do mês de novembro é oficialmente a semana nacional do doador voluntário de sangue. Com o objetivo de agradecer os benefícios proporcionados pelos doadores, o decreto determina que sejam feitas “campanhas destinadas a divulgar a importância do ato de doar sangue” e “homenagens públicas ao doador voluntário de sangue.”

Uma pessoa adulta tem, aproximadamente, cinco litros de sangue circulando no corpo. De acordo com o Ministério da Saúde, “em uma doação são coletados, no máximo, 450ml” e “a quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde porque a recuperação é imediatamente após a doação”.

Para o Centro de Hematologia de Santa Catarina, “esta semana, bem como os primeiros dias de dezembro, representa um período de coleta de sangue extraordinário, onde há um aumento nas doações, incrementando o estoque até final do mês de dezembro. Historicamente, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, há uma diminuição nas doações de sangue, devido ao fato das pessoas estarem envolvidas com outras atividades: festas, férias escolares, férias de trabalho.”

O sangue doado é dividido em diversos componentes – como plaquetas, plasma e hemácias – e, por isso, uma única coleta pode servir para a recuperação de várias pessoas que esperam doação.

Para ser doador, é necessário ter boa saúde, idade entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50kg e, no momento da doação, apresentar documento de identidade com foto.

Com informações: Coffito