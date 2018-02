Varginha é classificada entre os 30 municípios do Brasil que contribuíram para fortalecimento das ações de Educação Alimentar e Nutricional

Esta colocação foi resultado da participação do município na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas de Educação Infantil atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, realizada no primeiro semestre de 2017, pelo Ministério do Trabalho e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que contou com participação de representantes de todos os municípios do país.

O objetivo foi incentivar o debate e a prática das ações de Educação Alimentar Nutricional no ambiente escolar e das visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de Educação Infantil.

A jornada foi dividida em etapas que formam cumpridas e onde foram apresentados os trabalhos que o município desenvolve nas Cemeis e Escolas.

Varginha foi representada pela Cemei Ieda Carvalho juntamente com o Setor de Merenda Escolar, representado pela nutricionista Marceli Maira Prado, que participaram de forma conjunta, resultou na classificação do município entre os 30 municípios do Brasil que contribuíram para fortalecimento das ações de Educação Alimentar e Nutricional.

Nos dias 21 e 22 de março ocorrerá em Recife, o Encontro da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional – EAN, que terá como proposta apresentar as principais ações realizadas nas escolas de educação infantil, oferecer informações e orientações na temática de EAN, promover um espaço de interação e diálogo entre os participantes e o lançamento do livro da Jornada de EAN com 30 relatos selecionados.

Fonte: ASSCOM Varginha / Foto: Reprodução