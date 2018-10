Varginha completa 136 anos neste domingo

Neste domingo (7), Varginha completa 136 anos de emancipação político-administrativa. Cidade hospitaleira, com cerca de 135 mil habitantes, localizada estrategicamente entre os maiores centros (300 quilômetros de Belo Horizonte, São Paulo e Rio e Janeiro), Varginha tem bons motivos para comemorar.

Educação

São atendidos cerca de 10 mil alunos, do berçário ao Ensino Fundamental, distribuídos em 35 unidades educacionais, sendo 09 escolas urbanas, 06 escolas rurais e 20 Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei), que atendem em período integral, oferecendo educação de qualidade, por profissionais capacitados. Prova disso que a Educação de Varginha foi apontada como referência para a região, por uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Lavras.

Saúde

Os investimentos não param, e apesar da falta de repasses do Governo Estadual, que já chega a casa de R$ 40 milhões, incluindo a UPA, a Prefeitura tem conseguido, com recursos próprios, manter o cronograma de obras. Só este ano foram inauguradas 05 UBSs (Centenário, MontSerrat, Vila Mendes, Bom Pastor, Imaculada) e no próximo dia 11 entregará a UBS do Novo Tempo. Isso sem contar a reforma e ampliação do Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, a reforma do Centro de Oncologia, a construção de uma sede própria para o Centro de Fisioterapia. Já é uma realidade o projeto de construção do Hospital da Criança em uma área próxima ao Hospital Bom Pastor que fará daquela região um complexo na área da saúde com destaque para o atendimento de traumas, tratamento de câncer e especialização infantil.

Saúde Bucal

Mais uma vez foi destaque conquistando o 1º lugar na Etapa Estadual do Prêmio Nacional de Saúde Bucal no grupo de municípios de 50.001 a 300 mil habitantes. Um prêmio que contempla cidades com iniciativas bem-sucedidas na área de saúde, sendo avaliados critérios como percentual de financiamento do município em saúde, política municipal de saúde, controle social, assistência odontológica básica e especializada, promoção de saúde, vigilância em saúde bucal, desprecarização do trabalho profissional, remuneração e educação permanente.

Geração de emprego e renda

Varginha conquistou nos últimos anos importantes indústrias, de diferentes ramos, que vieram a somar as já instaladas, como Philips medical system, a Cooper Stander, a Electroplastic, Fertipar e Fermav, por exemplo. Recentemente a alemã Melitta, uma das maiores empresas de café do Brasil, inaugurou sua nova fábrica em Varginha, a quarta unidade da empresa no país, que recebeu investimentos de mais de R$ 40 milhões, e geração inicial de 50 empregos diretos. Destaque também para o Centro de Distribuição da Eurofarma. Isso sem contar a rede de hipermercados que cresce acentuadamente com o Alvorada, Bretas, o ABC, e agora o Mineirão Atacarejo, que está se instalando na Avenida Celina Ferreira Ottoni e o Mart Minas, nas imediações do Santa Maria, que chegam para somar junto aos grandes e tradicionais supermercados que fazem parte da história da cidade.

Comércio

A abertura do Via Café Garden Shopping atrai para Varginha consumidores de toda a região que rotineiramente visitam eventos, exposições, a praça de alimentação e as lojas, inclusive de grandes redes como a Havan, Lojas Americanas, Mc Donalds e Bobs. Outro investimento para o comércio é a Revitalização do Centro comercial da cidade.

Esporte

Cumprindo uma determinação do Prefeito Antônio Silva, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem seguido firme na descentralização das atividades esportivas para todos os bairros. Hoje são 14 Academias de Ruas implantadas e diferentes pontos da cidade, com atividades diárias. As escolinhas de futsal, futebol de campo, atletismo, basquete masculino, bicicross, handebol, vôlei, judô, ginástica rítmica e tênis atendem centenas de atletas. E das aulas de ginástica localizada, alongamento e dança de zumba.

Também as quadras da cidade estão sendo reformadas e revitalizadas e os campos de futebol (Nego Horário, 07 de Setembro e Semel) passaram pela troca de gramado e ganharam iluminação permitindo a realização de competições noturnas. Tudo isso somado à cobertura de ginásios, construção do Centro de Iniciação ao Esporte (Bairro Santa Maria), Praça PEC (Jardim Estrela), dentre outros projetos.

O destaque vai para os Desafios, Caminhadas e o projeto Varginha Mais Saudável que reúnem centenas de pessoas para a prática esportiva com resultados para a saúde física, mental e emocional.

Lazer

Varginha conta ainda com o Parque ZoobotânicoDr.Mário Frota, que por ocasião do aniversário da cidade e comemoração do Dia da Criança, está com estrada franca até domingo dia 07, oferecendo atividades para seus visitantes, entre eles delegações de várias escolas.

Cultura

Uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, executada pela Fundação Cultural, já com nove anos de história, a 5ª da Boa Música tem por objetivo transformar a Estação Ferroviária de Varginha num local de reconhecimento do talento das bandas de Varginha e da região, além de proporcionar música de qualidade à população.

O Museu Municipal inovou e passou a abrir todo primeiro domingo de cada mês com atrações infantis como alternativa para que as crianças adquiram o hábito de frequentar esse importante espaço cultural juntamente com os adultos.

Varginha conta ainda com a Biblioteca Pública, uma Rádio e uma TV da Prefeitura, além do histórico Theatro Capitólio, palco de importantes e inesquecíveis eventos.

Meio Ambiente

Varginha conta com o Aterro Sanitário, 100% do esgoto tratado e deu um passo importante na preservação ambiental iniciando a Coleta Seletiva em todos os bairros.

136 anos

Varginha completa 136 anos sem escândalos de corrupção, com todos os serviços municipais funcionando regularmente e com uma Administração Municipal eficiente, séria e honesta, que trabalha por uma Varginha mais justa e com mais oportunidades, pensando nas futuras gerações.

Foto: Diego Gazola