UPA realiza palestra sobre o tema Líder X Chefe

A equipe de profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Varginha – UPA – participou de palestra com o tema Líder x Chefe. De acordo com o palestrante Celso Garcia, coach e gestor de recursos humanos, “o chefe impõe, já o líder troca idéias; o chefe quer ficar sempre em um pedestal, enquanto o líder tem a humildade como primícia e está com a equipe”.

O encontro motivacional ocorreu nos dias 14 e 15, sendo as equipes divididas de acordo com os turnos para facilitar a participação. Assim, foram duas palestras no primeiro dia e outras duas no segundo encontro com um total de 59 participantes.

Para a direção da UPA, a participação foi muito positiva, sem conversas paralelas, com interação e até posts em mídias sociais dos profissionais aprovando a iniciativa. O palestrante confirma que houve “interesse das turmas nas dinâmicas de imersão, questionamentos e pronunciamentos o que resulta em um retorno de receptividade e elogios”.

A diretora da UPA, Rosana Moraes parabeniza todos os envolvidos pelo interesse nas ações oferecidas a eles. Já o secretário municipal de saúde, Mário Terra, reforça que a abordagem sobre diferente temas é sempre positiva, uma vez que todos os profissionais merecem se atualizar com frequência.

O próximo evento da UPA será sobre o tema “Prevenção de stress no trabalho”, com data ainda ser marcada no mês de setembro.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha