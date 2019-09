Trio é detido com maconha e cocaína no Centenário

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (17), por volta da 16h, a Polícia Militar realizava batida policial pelo bairro Centenário, em Varginha, quando recebeu informação de que um casal estaria armazenando grande quantidade de drogas para outro indivíduo conhecido por Mailson.

Os militares então se deslocaram até a Rua Pastor Luiz Rodrigues, conseguindo abordar os suspeitos, que logo confessaram que estavam guardando as drogas do autor citado e que elas estariam na casa de um terceiro.

Na casa indicada pelos autores, o morador entregou espontaneamente uma sacola com três barras prensadas de maconha, pesando aproximadamente 01 kg, e uma pedra grande de cocaína, pesando aproximadamente 25 g. Segundo ele, as drogas foram deixadas em sua casa no último domingo, dia 15/09, pelos autores em troca de uma cesta básica.

Os autores foram presos e conduzidos para a delegacia, junto com o material arrecadado, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e fotos: PM