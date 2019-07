Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais visita 24º BPM

Nesta quinta-feira (11), o Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Marcelo Fernandes, esteve em Varginha, onde foi recebido pelo Comandante da Unidade, Tenente Coronel Marcos Serpa de Oliveira.

Como parte da supervisão estratégica da equipe do Estado-Maior da PMMG, o Subcomandante-Geral explanou aos policiais militares da região sob o cenário da segurança pública em Minas e no Brasil, prospecções de investimentos na área, sobre a previdência que tramita no Congresso Nacional, em um encontro no auditório da Universidade Federal de Alfenas – Unifal/Varginha. Em seguida, a comitiva passou a supervisionar os aspectos de RH, Logística e Operacional.

Ao final, o Subcomandante Geral e a equipe supervisora agradeceram a recepção e parabenizaram a unidade pelo excelente serviço que vem prestando à população de Varginha e região.