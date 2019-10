Solenidade marca passagem de comando do 9º Batalhão de Bombeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última terça-feira (8), o prefeito de Varginha, Antônio Silva e seu vice, Vérdi Melo participaram, na sede da 1ª Companhia do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Varginha, da cerimônia de passagem de comando do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9BBM). O Coronel Alexandre Humia Casarim passou o comando da unidade para o Tenente Coronel Júlio César Tófolli.

Solenidade foi presidida pelo chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Coronel Erlon Alves do Nascimento Dias e foi prestigiada por autoridades militares e civis de Varginha e região.

O ex-comandante do 9º BBM, Coronel Alexandre, se despediu do comando com palavras de agradecimento e ressaltou a importância de ter passado um ano e meio no 9º BBM, onde participou de inúmeras realizações e benfeitorias como a reforma e adequação Núcleo de Assistência Integral à saúde (NAIS), implementação do Canil e do Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM). Finalizou sua fala agradecendo à tropa, as autoridades políticas, judiciárias e de segurança pública.

O Comandante substituto, Tenente Coronel Júlio César Tóffoli, é natural de Barbacena, esteve durante toda sua carreira na capital em Belo Horizonte, exercendo por último a função de subcorregedor.

Fotos: Prefeitura de Varginha